محافظ الغربية يتابع تطوير مزلقان مسجد وصيف بزفتى.. ويشدد على تطهير الترع

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تطوير مزلقان قرية مسجد وصيف بزفتي لملاحظة نسب التنفيذ والعمل على إزالة أي معوقات تؤخر الانتهاء من الأعمال.





جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة زفتي بحضور العميد أحمد يحيي عضو مجلس النواب وأحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي.





وخلال الجولة؛ وجه محافظ الغربية بالتنسيق مع الري وإعداد مقايسة توسعة كوبرى قرية مسجد وصيف لتوفير السيولة المرورية للقرية.





كما وجه بحجز عدد من مركبات التوك توك للسير بدون لوحات معدنية وقيادتها بواسطة أطفال صغار مما يعرض حياة المواطنين للخطر.





كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد محطة ترحيل القمامة بزفتي موجهًا بمواصلة أعمال نقل كافة التراكمات إلى المدفن الصحي بالسادات ، مكلفًا رئيس المدينة بالتنسيق مع الري بعمل مقايسة تغطية الترعة بمدخل المدينة بطول 3300م لمنع أي تكدسات مرورية بمدخل المدينة.





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