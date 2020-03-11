وليد أزارو يهدر كالعادة.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتفاق والشباب





كان الاتفاق الأخطر في النصف الأول من المباراة، وسدد لاعبوه 7 كرات، منهم 3 على مرمى الشباب، ووصلت نسبة استحواذهم على الكرة إلى 69%، بينما سدد الشباب 5 كرات منها كرة وحيدة على المرمى، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .





وكان المغربي وليد أزارو، قريبًا من تسجيل هدفًا للاتفاق في الدقيقة 41، عندما استلم كرة في منطقة الجزاء، وراوغ التونسي بن مصطفى حارس مرمى الشباب، وسدد الكرة في الشباك الخالية، لكن مدافع الشباب أبعدها من على خط المرمى، في أخطر كرات الشوط الأول.





ويحتل نادي الشباب المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يحتل نادي الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الاتفاق والشباب، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي".