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منخفض السودان الموسمي.. أمطار غزيرة ورياح تصل لحد العاصفة غدًا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:45 م
طقس سيئ
طقس سيئ
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عادل نصار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض السودان الموسمي يمتد تأثيره لمصر، ويجلب رياح جنوبية شرقية محملة بكمية كبيرة من الرطوبة داخل البحر الأحمر لمصر.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن هناك امتداد لهذا المنخفض ليكون مركز له على السواحل الشمالية محمل بكمية من الرطوبة قادمة من البحر المتوسط، ومع وجود المنخفض الجوي المتعمق على سطح الأرض، والذي يتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا يتسبب في تكوين سحب ركامية كبيرة وضخمة تتسبب في تساقط أمطار غزيرة جدا غدًا الخميس وحتى السبت المقبل.

وتابع، أن هناك رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.
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