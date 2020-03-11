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أخبار العالم

15 حالة جديدة.. إسرائيل تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 97 مصابا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:35 م
إسرائيل تعلن أرتفاع
إسرائيل تعلن أرتفاع حالات كورونا لـ97 مصاب
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الحالات إلى 97 إصابة.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال فى إسرائيل بنيامين نتنياهو عبر حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تخصيص 10 مليارات شيكل لدعم الاقتصاد الإسرائيلي فى ضوء تفشي فيروس كورونا. 

وقال نتنياهو إن حال الاقتصاد الإسرائيلي أفضل من معظم اقتصاديات العالم لكن يجب التعامل مع أزمة كورونا على نحو يسمح لنا بتجاوز هذه المحنة بسلامة وأمان.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 77 إسرائيليا بـ كورونا ووضع عشرات الآلاف فى الحجر الصحي.

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