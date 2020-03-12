تأجيل معرض نيويورك للسيارات بسبب كورونا

أعلن القائمون على معرض نيويورك للسيارات رسميًا، تأجيل موعده، على الرغم من التأكيدات المتكررة على أن الحدث سيعقد في الموعد المخطط له من البداية.





وقال رئيس جمعية تجار السيارات في نيويورك الكبرى، مارك شينبرغ، إن المخاوف الصحية المستمرة من انتشار فيروس كورونا تسببت في تأجيل المعرض.





وأعلن القائمون على المعرض أنه تم تأجيل المعرض من أبريل إلى أغسطس، حيث سيكون من المقرر عقد المؤتمرات الصحفية في 26 و27 أغسطس، بينما سيقام المعرض بين 28 أغسطس و6 سبتمبر.





وبهذا الإجراء سيقام معرض نيويورك للسيارات بعد مهرجان جودوود للسرعة ومعرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في ديترويت.



