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حوادث

ربة منزل تنهي حياتها بسبب الخلافات الزوجية في كفر الشيخ

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:56 م
انتحار
انتحار
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محمود زيدان
شهدت إحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، نتيجة الخلافات الزوجية.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "أ.ع" 22 ربة منزل، إلى مستشفى دسوق العام، تُعاني من قيء واضطراب بدرجة الوعي، نتيجة تناول أقراص لحفظ الغلال، وجرى تحويلها إلى مركز السموم بالإسكندرية.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أنه بسؤال والدتها "ف.ح" 45 سنة، ربة منزل، أفادت أن ابنتها تناولت 3 أقراص لحفظ الغلال، حال تواجدها بالمنزل، على إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية مع زوجها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2220 لسنة 2020م، إداري مركز دسوق، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.
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