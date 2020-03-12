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حوادث

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 6 أشخاص بسبب سقوط نخلة بسوهاج

الخميس 12/مارس/2020 - 12:17 ص
سقوط نخلة على سيارة
سقوط نخلة على سيارة
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خالد رياض
أدي سقوط نخلة علي طريق الخلوة بمركز أخميم بسوهاج، إلي إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا يفيد بسقوط نخلة علي سيارة أثناء سيرها بمنطقة الخلوة دائرة مركز أخميم، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز. 

وتبين من المعاينة سقوط نخلة علي سيارة أجرة أثناء سيرها بسبب شدة الرياح، نتج عن الواقعة، إصابة عامل وزوجته، وشقيقته، وأبنائه الثلاثة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، عدا طفلة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج. 

تم رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
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