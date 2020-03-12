بينهم 21 مصريا.. السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة داخل المملكة إلى 45 حالة.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "الحالتان الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، والحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف ، وهو عائد من إيران".





وأضاف: "الحالات 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس".





وتابعت: " وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة ".





كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.











