نشأت الديهي يوجه التحية للشعب المصري والقوات المسلحة في ذكرى انتصار أكتوبر

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التحية إلى الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أن مصر دولة لا تنسى قادتها وزعماءها، وتحرص على استحضار تضحياتهم وإنجازاتهم الوطنية.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن هناك مؤامرات ومخططات تستهدف الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر قادرة على مواجهة التحديات التي تحيط بها، وأنه لا يمكن السماح بالمساس بأمنها القومي.

وأضاف أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، يمثل رسالة طمأنة للمصريين في ظل التحديات الإقليمية والدولية المحيطة بالدولة المصرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تظل أحد عناصر حماية الأمن القومي.

ووجه الديهي التهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بهذه المناسبة، قائلًا: «كل عام ومصر وجيشها وشعبها بخير».

وفي سياق متصل، أشار الديهي إلى وجود محاولات، لجر الدولة المصرية إلى صراعات أو أزمات، منتقدًا مواقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه الدولة والقوات المسلحة، ومعتبرًا أن خطاب بعض المنتمين إليها يتضمن مواقف معادية لمصر ولذكرى انتصار أكتوبر.