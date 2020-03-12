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رياضة

بعد إقصائه لـ ليفربول.. من هو ماركوس يورنتي الذي استغنى عنه زيدان؟

الخميس 12/مارس/2020 - 07:35 ص
ماركوس يورينتي عقب
ماركوس يورينتي عقب هدفه في شباك ليفربول
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أحمد هاني
ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك ماركوس يورنتي لاعب أتليتكو مدريد كبديل ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر من ثلاثية الأتليتي ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
 
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن يورنتي أصبح أول لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد يُسجل هدفين من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وتخلي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن النجم الإسباني الشاب ماركوس يورنتي منذ قرابة العام لمصلحة الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو.

لم يكن زيدان مقتنع بقدرات يورنتي عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد حيث عاني من قلة المشاركة مع الميرنجي على عكس فترات قيادة جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.

وكان اللاعب السابق لريال مدريد قد تم اختياره كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية عام 2018 في أبو ظبي.

ودفع الآتليتي 40 مليون يورو لانتداب اللاعب الإسباني صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف الروخي بلانكوس في الصيف الماضي، ولكنه لم يعش فترة جيدة مع فريقه الجديد حيث بدأ كأساسي في 3 مباريات فقط.

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