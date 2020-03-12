غرف عمليات ولجان إغاثة وطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بالقليوبية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوي بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها استعدادا لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة.





وقال مجدي حسن مدير مديرية التضامن إنه وجه بسرعة واستمرارية تواصل لجان الإغاثة بالإدارات الاجتماعية مع لجنة الإغاثة المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء إلى 12 إدارة اجتماعية.





من جانبه أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.





وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة برئاسته للتدخل السريع فى أية أمور طارئة نتيجة موجة الطقس السيئ.





وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالاهتمام بجميع الشكاوى التى ترد على منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة، والتواصل مع البلاغ





كما وجه الهجان بضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه خلال الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة بنطاق المحافظة وحل كافة مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار، مؤكدا على أهمية الجاهزية فى التعامل مع أزمة الأمطار.





فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رفع حالة الطوارئ من خلال نشر جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تتج عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ، بسقوط الأمطار حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.





وأصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد علي مدار 24 ساعة لواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الأنفاق ومنازل الكبارى ومنازل تجمع المياه.



