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حوادث

النائب العام يعتمد سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الخميس 12/مارس/2020 - 10:29 ص
المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى النائب العام
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محمد عبدالله
اعتمد المستشار النائب العام نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذي يُدرَج فيه كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلًا عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن. 




كما أمر النائب العام بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي كافة أوراقها وأمْر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضًا عن إنفاق الكثير في تصويرها ورقيًا.

والنيابة العامة - في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون - في سبيلها لاعتماد عددًا من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.
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