الخشت يوقع عقد تشطيبات الفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني ضاحي، رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، عقد تشطيبات المرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة، الذى تم وضع حجر الأساس له فى 29 أبريل 2018.





وشهد مراسم التوقيع الدكتور عبد الرحمن ذكري، والدكتورة هبة نوح، نائبا رئيس الجامعة، ومجموعة من عمداء الكليات وقيادات الشركة المنفذة.





وقبل مراسم التوقيع، عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع المهندس هاني ضاحي، رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، ومجموعة من قيادات الشركة، وبحضور قيادات جامعة القاهرة، حيث تم استعراض جوانب التعاقد ومراحل العمل بالفرع الدولي، وبمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة 6 أكتوبر.





وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن حرصه على أن يكون الفرع الدولي على نفس مستوى الصرح الأصلي العريق للجامعة، وأن يحمل روحه لكن بمواصفات حديثة حتى يتم صناعة تراث جديد يستطيع أن يقوم بدور جامعة دولية ذات وظائف عالمية، موضحا أن الفرع الدولى سيكون السبيل أمام جامعة القاهرة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث من خلال الانتقال بمنظومة التعليم العالى فى الجامعة نحو العالمية من خلال برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والدراسات المهنية بالشراكة مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق فى تخصصاتها.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المبنى الجديد المتمثل في الفرع الدولي للجامعة لن يقلل من شأن وقيمة وعراقة الصرح الأصلي.







وقال: "إن ما يحكمنا في آليات تجديد الخطاب الديني يحكمنا أيضا في الحياة، وأن بنية التفكير واحدة في أي موضوع"، موضحا أن الفرع الدولى الجديد لجامعة القاهرة سينطلق موظفا لمدخل تعليمى يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمى واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الإيجابية فى بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل فى العلم والتصدى للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والإبداع، والجودة، والتعاون، والثقة والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.





جدير بالذكر أن هناك مجموعة برامج أكاديمية جديدة جاهزة للإطلاق والعمل فور الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الأولى لإنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة، وتتضمن برامج العلوم المالية والإدارية، والعلوم السياسية والاقتصاد، وعلوم القانون، وعلوم الأرض، والفيزياء المتقدمة، والعلوم الهندسية، والعلوم البيولوجية، والعلوم الإنسانية، وبرامج متنوعة أخرى، تضم حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولى ومنظمات ومؤسسات دولية.





من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، التزام الشركة بكل ما تم الاتفاق عليه مع الجامعة من حيث المواصفات والمقايسات الدولية والأكواد العالمية، وقال إن جامعة القاهرة والفرع الدولي يستحقان ما هو أكبر من أن يتم التعامل معهما كمبنى عادي، مؤكدًا أن الفرع الدولي سيكون على نفس مستوى الجامعة الأم.



