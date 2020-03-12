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أخبار البلد

وقفة لأبناء الجالية أمام البيت الأبيض دعما لمصر في قضية سد النهضة

الخميس 12/مارس/2020 - 12:10 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
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محمد وديع
نظّم أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة ظهر اليوم الخميس، وقفة أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعمًا لـــ مصر في ملف سد النهضة عقب تعثر المفاوضات إثر تغيب الجانب الإثيوبي عن الجولة الأخيرة من مفاوضات وزارة الخزانة الأمريكية وبرعاية الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.

وتسببت مهارة المفاوض المصري خلال مباحثات مسار واشنطن حول سد النهضة  في حالة عصبية لدى المسؤولين الإثيوبيين، وهو ما نتج عنه تصريحات معادية لمصر وشعبها من قبل هؤلاء وإنكار لحقوقها التاريخية في مياه النيل. 

وفقدت إثيوبيا القدرة على المناورة عقب بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول سد النهضة والذي أكد على عدم ملء خزان السد قبل التوقيع على الاتفاقية، الأمر الذي أظهر الصلف والغرور الإثيوبي جليًا والكره والحقد لكل ما هو مصري أو يتعلق بــ مصر.

وعقب توقيع مصر على مسودة الاتفاق حول سد النهضة برعاية أمريكية أصبح لسان حال المفاوض المصري إنه لا مجال لمفاوضات جديدة قبل توقيع الجانب الإثيوبي ولا لأي تعديلات للمسودة الأمريكية للاتفاقية الثلاثية.

وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية عن مفاوضات سد النهضة وعدم توقيع السودان الشقيق وأثيوبيا على الاتفاقية، وانتهاءا بالتأكيد على استمرار قيام الدولة المصرية بالدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المتاحة.
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