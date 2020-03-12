وقفة لأبناء الجالية أمام البيت الأبيض دعما لمصر في قضية سد النهضة

نظّم أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة ظهر اليوم الخميس، وقفة أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعمًا لـــ مصر في ملف سد النهضة عقب تعثر المفاوضات إثر تغيب الجانب الإثيوبي عن الجولة الأخيرة من مفاوضات وزارة الخزانة الأمريكية وبرعاية الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.



