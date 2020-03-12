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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تكشف كيف تتم السيطرة على كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 01:34 م
كيف تتم السيطرة على
كيف تتم السيطرة على كورونا
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قسم الخارجي
قالت الصحة العالمية، اليوم الخميس: إن فيروس كورونا وباء عالمي ولكن من الممكن السيطرة عليه.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن السيطرة على الفيروس التاجي ستتم إذا التزمت الدول بإجراءات مكافحته.

وأوضح  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن وصف فيروس كورونا بالوباء يجب ألا يعني استسلام دول العالم له بل يجب مضاعفة جهود التصدي للمرض.

وأعرب جيبريسوس عن قلق المنظمة من عدم قيام بعض الدول بالإجراءات المطلوبة لمواجهة كورونا.

وكانت المنظمة قد أعلنت أمس الأربعاء أن فيروس كورونا المستج (كوفيد-19) قد تحول إلى وباء عالمي.

ولفتت المنظمة إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد البلدان، التي تضررت من الفيروس، زيادة في عدد  الحالات والوفيات التي تتضرر من فيروس كورونا.
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