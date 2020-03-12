غرف عمليات لمتابعة تأثير الأمطار على المنشآت التعليمية بالإسماعيلية





وأشار إلى أن التواصل المستمر مع مدراء الادارات وتكليف مسئولي الامن بمتابعة اسوار المدارس والمباني والمنشآت لم تظهر أي آثار سلبية أو أضرار ناجمة عن الأمطار مؤكدا ان التواصل مع غرف العمليات مستمر طوال اليوم وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ .

محمود الكيلاني قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم انه تم انشاء غرفة عمليات رئيسية للتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف علي آخر المستجدات بشأن موقف المدارس والمنشآت التعليمية ومدى تاثرها بموجة الأمطار والأجواء الغير مستقرة . وتابع قمنا بتوزيع ملصقات ونشرات علي جميع العاملين بتعليم الإسماعيلية لشرح كيفية التعامل مع الأجواء الممطرة الي جانب نشر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية والإدارات التابعة لها علي صفحة العلاقات العامة والإعلام وداخل مقرات الديوان والإدارات .