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محافظات

لمواجهة الطقس السيئ.. محافظ قنا يتفقد مخر السيل ومركز الإغاثة بالمعنا

الخميس 12/مارس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمنطقة المعنا لمتابعة مدي جاهزية مخر السيل لاستقبال أي كمية من الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة. 

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الري، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وأوضح محافظ قنا، بأن مخر سيل المعنا من أهم مخرات السيول بالمحافظة، حيث يعمل علي استيعاب كميات مياه الأمطار الواردة من سلاسل جبال البحر الأحمر وتصريفها في النيل والترع الرئيسية. 

 و أشار وكيل وزارة الري، إلى أن مخر سيل المعنا يبلغ طوله حوالي 6.5 كم بقدرة تصرف 15 مليون متر مكعب في اليوم ، وأضاف أنه تم مؤخرا تبطين جوانب وأرضيات مخر سيل المعنا بطول 1100 متر بتكلفة مالية 11 مليون جنيه لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل. 

كما تفقد محافظ قنا، مخيم الإيواء العاجل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا للاطمئنان علي جاهزيته لاستقبال أي حالات طارئة، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و خالد عمران مدير مكتب جمعية مصر الخير بقنا ومسئولي جمعية الهلال الأحمر المصري. 

وأشار محافظ قنا، إلى أن المخيم يضم 25 خيمة تستوعب 5 أفراد بكل خيمة  فضلا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة"آسره - مراتب –أدوات طهي – خزانات مياه" وتوفير عدد من الشباب من جمعية الهلال الأحمر  المُدرب علي التعامل مع المواقف الطارئة في حدوث الأزمات.

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