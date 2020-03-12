ليستر سيتي يعلن ظهور أعراض كورونا على لاعبيه.. واتجاه لإلغاء الدوري الإنجليزي

أكد براندن رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس عن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على بعض من لاعبي فريقه.
وقال رودجرز في تصريحات صحفية: لكل أسف عدد من لاعبي فريقي يعزلون أنفسهم في الوقت الحالي، لظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، سننتظر النتائج ونتمنى لهم السلامة، الفريق بالكامل سيخضع للفحص والعزل الطبي."
وكانت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، قد أكدت ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19" على 3 لاعبين في فريق يلعب في الدوري الإنجليزي.
وأكدت صحيفة تيليجراف، أنه ظهرت أحد الأعراض على لاعب يلعب لفريق في الدوري الإنجليزي دون الإفصاح عن اسمه وتم عزله مطلع هذا الأسبوع، لتظهر أعراض الفيروس على 2 من زملائه في الفريق ليخضعوا جميعًا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلي أن نتيجة الفحص ستظهر غدًا وأنه في حالة تأكد إصابة أي منهم بفيروس كورونا سيتم إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي.
وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه:" لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا، وهي مباراة فريق كرة السلة في الدوري الأوروبي، ومباراة فريق كرة القدم في الدوري الإسباني أمام إيبار."
وأضاف:"وعليه، يقرر النادي إغلاق للمرافق الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع الأشخاص في فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد تحت الحجر الصحي."
وأعلن النادي في البيان إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19"
وكان نادي يوفنتوس أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.
يذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق