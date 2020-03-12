ليستر سيتي يعلن ظهور أعراض كورونا على لاعبيه.. واتجاه لإلغاء الدوري الإنجليزي

أكد براندن رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس عن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على بعض من لاعبي فريقه.





وقال رودجرز في تصريحات صحفية: لكل أسف عدد من لاعبي فريقي يعزلون أنفسهم في الوقت الحالي، لظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، سننتظر النتائج ونتمنى لهم السلامة، الفريق بالكامل سيخضع للفحص والعزل الطبي."









وكانت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، قد أكدت ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19" على 3 لاعبين في فريق يلعب في الدوري الإنجليزي.





وأكدت صحيفة تيليجراف، أنه ظهرت أحد الأعراض على لاعب يلعب لفريق في الدوري الإنجليزي دون الإفصاح عن اسمه وتم عزله مطلع هذا الأسبوع، لتظهر أعراض الفيروس على 2 من زملائه في الفريق ليخضعوا جميعًا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة إلي أن نتيجة الفحص ستظهر غدًا وأنه في حالة تأكد إصابة أي منهم بفيروس كورونا سيتم إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي.



