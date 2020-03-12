الطقس السيئ يحاصر القطبين.. الأهلي يغلق أبوابه والزمالك في إجازة

وأعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم؛ حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة.





وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة، وعندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك أي خطورة على الأعضاء سيتم الإعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق.









كما أجل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات الفريق اليوم لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد.









وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني بالزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون يدرس خوض تدريب غدا الجمعة في الصالة المغطاة بالنادي بعد حالة سوء الأحوال الجوية.