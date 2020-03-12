وزير التنمية المحلية لـ المواطنين: «متنزلوش الشارع إلا للضرورة».. فيديو

أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق مع مجلس الوزراء وجميع الأجهزة المعنية لمواجهة تداعيات الطقس السيئ غير المستقر.





وقال "شعراوي"، في تصريحات للتليفزيون المصري، إنه تم تحديد أماكن تجمعات المياه وتوزيع المعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار بالمناطق المركزية.





وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك تعليمات بشفط المياه بشكل دوري لتسيير حركة المرور، مناشدا المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة أو الاحتياج الشديد.





وأوضح أن الدولة جاهزة ومستعدة لأي طوارئ قد تتعرض لها البلاد بشأن موجة الطقس غير المستقر، مطالبا بعدم ترك السيارات فوق بلاعات صرف أو تحت أشجار ولوحات إعلانات.





وكان محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن اتخاذ المحافظات مجموعة من الإجراءات لمواجهة تجمع مياه الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد، ووزارة الري، وإعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور.





وقال وزير التنمية المحلية في بيان اليوم، الخميس، إنه تم فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف، بالإضافة لإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتشكيل مجموعات عمل مستمرة من القطاعات الخدمية والحيوية المهمة، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والنظافة لتكون على أهبة الاستعداد لسرعة التحرك لمواجهة أي ظروف طارئة.

وطالب المحافظات بمرور لجان على أعمدة الكهرباء والإنارة وفحصها والتأكد من سلامتها للحفاظ على سلامة المواطنين والاطمئنان على اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة.