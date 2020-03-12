AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التنمية المحلية لـ المواطنين: «متنزلوش الشارع إلا للضرورة».. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 10:41 م
محمود شعراوي وزير
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق مع مجلس الوزراء وجميع الأجهزة المعنية لمواجهة تداعيات الطقس السيئ غير المستقر.

وقال "شعراوي"، في تصريحات للتليفزيون المصري، إنه تم تحديد أماكن تجمعات المياه وتوزيع المعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار بالمناطق المركزية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك تعليمات بشفط المياه بشكل دوري لتسيير حركة المرور، مناشدا المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة أو الاحتياج الشديد.

وأوضح أن الدولة جاهزة ومستعدة لأي طوارئ قد تتعرض لها البلاد بشأن موجة الطقس غير المستقر، مطالبا بعدم ترك السيارات فوق بلاعات صرف أو تحت أشجار ولوحات إعلانات.

وكان محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن اتخاذ المحافظات مجموعة من الإجراءات لمواجهة تجمع مياه الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد، ووزارة الري، وإعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور.

وقال وزير التنمية المحلية في بيان اليوم، الخميس، إنه تم فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف، بالإضافة لإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتشكيل مجموعات عمل مستمرة من القطاعات الخدمية والحيوية المهمة، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والنظافة لتكون على أهبة الاستعداد لسرعة التحرك لمواجهة أي ظروف طارئة.

وطالب المحافظات بمرور لجان على أعمدة الكهرباء والإنارة وفحصها والتأكد من سلامتها للحفاظ على سلامة المواطنين والاطمئنان على اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار.. صور

بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع عبدالعال مواجهة الأمطار التي شهدتها القاهرة

وزير التنمية المحلية: 410 سيارات و1900 عامل لشفط مياه الأمطار في 13 محافظة

بسبب سوء الطقس.. شعراوي يوجه باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات

شعراوي يوجه باستمرار انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه بشوارع المحافظات

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟

بعد كورونا وعاصفة التنين.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

ذروته الجمعة والسبت.. خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الطقس السيئ

حل وسط يرضي القاهرة وأديس أبابا.. روسيا تعلق على أزمة سد النهضة

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقي وإنسانية.. إنقاذ سيارة عالقة وسط مياه الأمطار في 6 أكتوبر

وكيل بريليانس يكشف عن تأثر السيارات الصينية بوباء كورونا

بفستان أزرق.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا بختك