أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات المقبلة.. وزير التعليم يكشف سبب إغلاق مدرسة في الزمالك لأسبوعين

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري قام بجولة عربية مكوكية شملت 7 دول عربية شقيقة ثم توجه إلى بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وهذا شاهد على جهود الدبلوماسية المصرية للدفع قدما لمواقفنا ومواصلة تعزيز التعاون.





قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير التنمية المحلية طالب بعدم نزول المواطنين للشوارع غدا الجمعة لأن الأمطار ستكون أكثر غزارة من اليوم الخميس.





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب غلق مدرسة بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة لمدة أسبوعين وفرض عزل ذاتي على طلابها.





عرضت فضائية " إكسترا نيوز" اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.



