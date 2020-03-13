AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات المقبلة.. وزير التعليم يكشف سبب إغلاق مدرسة في الزمالك لأسبوعين

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 ص
امطار وعواصف
امطار وعواصف
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"،  أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن  مصر تشهد حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن  سامح شكري قام بجولة عربية مكوكية شملت 7 دول عربية شقيقة ثم توجه إلى بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وهذا شاهد على جهود الدبلوماسية المصرية للدفع قدما لمواقفنا ومواصلة تعزيز التعاون.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير التنمية المحلية طالب بعدم نزول المواطنين للشوارع غدا الجمعة لأن الأمطار ستكون أكثر غزارة من اليوم الخميس.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب غلق مدرسة بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة لمدة أسبوعين وفرض عزل ذاتي على طلابها.

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على القاهرة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة على القاهرة خلال 72 ساعة

التنين يضرب سماء البلاد .. الأرصاد تحذر من عواصف و سيول شديدة الغزارة غدا

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات بسبب عاصفة التنين: حالة طقس الخميس سيئة

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

الصور الأولى من حادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.. والصحة: إصابة 13

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. تعرف على عدد زيجات محمد عبد الوهاب

حقيقة إصابة باولو ديبالا بـ فيروس كورونا

رجاء خاص من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري وفيروس كورونا

مفاجأة.. غرامة مالية كبيرة على أهلي جدة لهذا السبب

سعر الدولار اليوم الجمعة 13-3-2020

أيمن بهجت قمر يستغيث بسبب انقطاع الكهرباء والمياه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له