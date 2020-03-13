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جورج قرداحي يفشل في الأمثال المصرية مع منى الشاذلي .. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:01 ص
جورج قرداحي مع منى
جورج قرداحي مع منى الشاذلي
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عادل نصار
 اختبرت الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي اللبناني الكبير جورج قرداحي، خلال لقائه معها في برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس الخميس، في اللهجة المصرية.

وقال الإعلامي جورج قرداحي: أتحدث اللهجة المصرية بطلاق مع أصدقائي المصريين لأنني أعشق  مصر وشعبها كثيرا، مضيفا أنه يعرف الكثير من المصطلحات المصرية، وأن هناك تشابه بين بعض الكلمات في اللهجة المصرية واللبنانية.


ولم ينجح قرداحي، في الاختبارات التي وضعتها له الشاذلي، خلال الفقرة، ووجه لها سؤالا عن الأمثال الشعبية في لبنان واستطاعت فهمه رغم أنه كان باللهجة اللبنانية.


وأكد  جورج قرداحي أن والدته علمته حب الناس، وقال: "أبويا كان عمدة القرية التي نشأت فيها".


وأضاف  جورج قرداحي أن "والده كان محبوبا في القرية التي نشأ فيها وظل عمدة القرية لمدة 45 سنة وحتى وفاته".


وتابع: "درست في كلية الحقوق، لكن بسبب الحرب في لبنان في عام 1975، سافرت إلى فرنسا وبدأت الدخول في مجال الإذاعة، ودخلت مجال الإعلام واستمريت فيه".


وأكمل جورج قرداحي: "لم أمارس مهنة المحاماة على الإطلاق، لكن دراسة المحاماة ثقلت مهاراتي الإعلامية".


واستطرد: "معظم البرامج التي قمت بتقديمها وحتى "من سيربح المليون" سجلتها في مصر في مدينة الإنتاج الإعلامي لأن المنتجين يعتبرون مصر أقل تكلفة، كما أن بها بنية تحتية وكوادر وخبرات".

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