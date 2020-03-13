أهالي الأميرية يستغيثون بسبب انقطاع المياه

أرسل القارئ احمد سامي المقيم في 10 حارة محمد أبو الليف متفرع من شارع نخله منطقة القفاصين بحي الأميرية محافظة القاهرة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب دون سابق إنذار في ظل وجود أطفال وكبار سن ولم يتمكن سكان الشارع من تخزين مياه لقضاء احتياجاتهم اليومية حتى عودتها مرة أخرى.





وقال سامي في شكواه " نحن سكان حارة محمد أبو الليف متفرع من شارع نخله منطقة القفاصين بحي الأميرية محافظة القاهرة نعاني من انقطاع المياه بصفة دورية دون سابق إنذار مما يتسبب في أضرار جسيمة لنا .





وناشد المسؤولين العمل على حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة .



