AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي الأميرية يستغيثون بسبب انقطاع المياه

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ احمد سامي  المقيم في 10 حارة محمد أبو الليف متفرع من شارع نخله منطقة القفاصين بحي الأميرية محافظة القاهرة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  يشكو من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب دون سابق إنذار في ظل وجود أطفال وكبار سن ولم يتمكن سكان الشارع من تخزين مياه لقضاء احتياجاتهم اليومية حتى عودتها مرة أخرى.  

وقال سامي في شكواه " نحن سكان حارة محمد أبو الليف متفرع من شارع نخله منطقة القفاصين بحي الأميرية محافظة القاهرة نعاني من انقطاع المياه بصفة دورية دون سابق إنذار مما يتسبب في أضرار جسيمة لنا .

وناشد المسؤولين العمل على حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مياه الشرب" تستجيب لـ أهالي حدائق حلوان بعد 10 ساعات من الانقطاع يوميا

6 ساعات يوميا.. سكان مدينة الأمل ببشتيل يشكون من انقطاع المياه

سكان بشتيل يستغيثون من كسر ماسورة مياه بشارع النصر

أهالي الوراق يستغيثون من انتشار القمامة

أهالى شارع الإيمان بالله بالجيزة يعانون من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة

أهالي ابن سندر بالزيتون يشكون من تراكم مخلفات البناء

ترشيحاتنا

تزوجت فنانا شهيرا .. في ذكرى ميلاد سهام فتحي شاهد آخر ظهور لها

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

بعدما قبل رأسها .. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق أحمد إبراهيم

مسئول أمريكي: 100 ألف إصابة بكورونا في ولاية أوهايو

رغم نفيها علاقتها به .. الإخوانية إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له

شاهد.. لصوص يسرقون المنازل بانتحال شخصية أطباء كورونا

مأساة.. شاهد فنان شهير تشرد في الشوارع وتخلى عنه الجميع.. فيديو