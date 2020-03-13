بسرعة ٥٥ كم / ساعة.. رياح مثيرة للأتربة تضرب السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم بأن يستمر نشاط الرياح السطحية والتي تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.





وكشف التقرير أن تأثير تلك الرياح يمتد إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.





كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.



