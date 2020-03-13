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أصل الحكاية

بسرعة ٥٥ كم / ساعة.. رياح مثيرة للأتربة تضرب السعودية

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:33 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية  في تقريرها عن حالة الطقس اليوم  بأن يستمر نشاط الرياح السطحية والتي تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر. 

وكشف التقرير أن تأثير تلك الرياح يمتد إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. 

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج.
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