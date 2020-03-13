مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة خلال احتفالها بعيد ميلادها.
تألقت هيفاء وهبى فى الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون البرتقالى اللامع، واتسم التصميم بشق من الجانب مما منحها إطلالة ملفتة.
وقد حمل فستان هيفاء وهبى فى حفل عيد ميلادها توقيع دار الازياء العالمية Alexandre Vauthier ، وبلغ سعر التصميم 4366 دولارا أمريكيا أى ما يقرب من 70 ألف جنيه مصرى.
أكملت هيفاء وهبى إطلالتها بشراب شفاف مزين بالتل، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون التيفانى، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها و غرة امامية، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.