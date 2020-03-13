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أخبار العالم

طوارئ كورونا.. جدة تغلق شاطئ الإسكندرية

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:50 ص
شاطئ الإسكندرية في
شاطئ الإسكندرية في جدة
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أحمد محرم
ذكرت بوابة "أرقام" السعودية أن أمانة محافظة جدة السعودية فرضت عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البوابة أن أمانة محافظة جدة أغلقت شاطئ الإسكندرية ومنعت السباحة فيه مؤقتًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقالت الأمانة إن الإغلاق جاء بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والجهات المختصة.

وكانت الأمانة اتخذت عدة إجراءات لمنع تفشي الفيروس منها تنظيم حملات لمراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمحلات التجارية، ومنع تداول الشيشة والمعسل بالمقاهي، إلى جانب تطهير ألعاب الأطفال بالحدائق العامة ومرافق الواجهة البحرية ودورات المياه العامة.

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