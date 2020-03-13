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أخبار البلد

تعرف على حقيقة تعطيل الدراسة أثناء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:40 ص
طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء،صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي،من أنباء بشأن تعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنه سيتم إجراء الامتحان الإلكتروني التجريبي داخل الفصول بالمدارس الثانوية وسط اليوم الدراسي بدون تعطيل للدراسة، مُشيرةً إلى أن هدف الامتحان هو تدريب الطلاب على التعامل مع التابلت استعدادًا لامتحانات نهاية العام.

وسيتم بدء الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، وذلك بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام، ولن تؤثر تلك الاختبارات على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي لكونها بدون درجات، وسيتم متابعة سير الامتحانات من قبل الوزارة والمديريات وما يتحقق من نتائج خلال فترة الامتحانات وبعدها، وذلك بهدف تلاشي أي مشكلات أو سلبيات قد تظهر بامتحانات نهاية العام، فضلًا عن تفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
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