شاهد.. وزير بريطاني يتعرض لنوبة سعال أثناء حديثه بمجلس العموم.. هل أصيب بـ كورونا ؟

نشر موقع "مترو"، مقطع فيديو لوزير الدولة لشؤون الصحة البريطاني، إدوارد أرجار، وهو يتعرض لنوبة سعال، أثناء حديثه في مجلس العموم.





ووفقًا للموقع البريطاني، ظهر أرجار وهو يسعل أثناء حديثه، وذلك قبل أن يخضع للحجر الصحي داخل منزله كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.





وبدا على أرجار علامات المرض بعد تناول وجبة الغذاء مع وزيرة الصحة نادين دوريز، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أكدت إصابتها بالفيروس.





وتداول النشطاء هذا الفيديو، بعد أنباء أفادت بدخول وزير في عزلة ذاتية وخضوعه لفحص فيروس كورونا بسبب مخاوف إصابته بالوباء عقب مخالطة وزيرة الصحة.





ولم يذكر اسم الوزير بحكومة بوريس جونسون، الذي خضع لفحص كورونا ومن المقرر أن تظهر نتيجته اليوم.





وكانت السلطات البريطانية، أعلنت إصابة نادين دوريس، وزيرة الصحة، بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.





وأكدت دوريس إصابتها بالفيروس بعد إجراء التحاليل الطبية، موضحة في بيان أنه بمجرد معرفتها بنتيجة التحاليل؛ اتخذت جميع الاحتياطات، وقامت بعزل نفسها في المنزل.



