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رياضة

الزمالك يعود للتدريبات اليوم تحت الأمطار استعدادا لـ المصري

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:46 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعى
يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،اليوم للتدريبات بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى فى الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز .

ويدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إقامة التدريبات فى الصالة المغطاة بالنادى حال استمرار هطول الأمطار بغزارة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة .

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات أمس بقرار من الفرنسى كارتيرون لسوء الأحوال الجوية خاصة بعد تأجيل مباراته التى كان مقررا لها نفس اليوم أمام الإتحاد السكندري باستاد المكس فى الجولة الثامنة عشر للدورى .

وتصاعدت مطالب من الأندية بتأجيل مباريات السبت والأحد خاصة أن الفرق لم تستطع أداء تدريباتها التحضيرية بالشكل المطلوب نظرا لسوء الأحوال الجوية فى مصر .

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على المصري لمواصلة مسيرة الانتصارات التى بدأها فى فبراير الماضى على حساب الحرس والاسماعيلى  فى الدورى ثم التتويج بلقبى السوبر الأفريقى على حساب النادي الترجى التونسى بالدوحة  والمصري على حساب النادي الأهلى بالإمارات العربية المتحدة والتأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى أيضا حامل لقب البطولة فى النسختين الأخيرتين .

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