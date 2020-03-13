وصلت لحد السيول.. جولات موسعة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف الأمطار.. صور

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، جولات مكبرة علي مستوي الأحياء لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول. والتعامل مع تداعيات حالة الطقس السيء التي تشهدها الإسكندرية.





وأكد الشريف، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع استمرار حالة الطقس السيئ. مشيرا إلي أنه تم التنسيق التام بين المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والقوات البحرية للتعامل مع حالة الطقس السيئ، وساهم ذلك في التعامل السريع مع تجمعات المياه، خاصةً في ظل تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع.





وأضاف أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة، وتم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.





يأتي هذا فى الوقت الذي إنتشرت فيه قيادات الأجهزة التنفيذية بمناطق تجمعات المياة الكبيرة والتي تسببت فى تعطل العشرات من السيارات بداخلها، الأمر الذي تم الدفع فيه بقوات الحماية المدنية للتدخل لإخراج السيارات والمواطنين العالقين فيها.