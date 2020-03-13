AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصلت لحد السيول.. جولات موسعة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف الأمطار.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:14 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، جولات مكبرة علي مستوي الأحياء لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول. والتعامل مع تداعيات حالة الطقس السيء التي تشهدها الإسكندرية. 

وأكد الشريف، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع استمرار حالة الطقس السيئ. مشيرا إلي أنه تم التنسيق التام بين المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والقوات البحرية للتعامل مع حالة الطقس السيئ، وساهم ذلك في التعامل السريع مع تجمعات المياه، خاصةً في ظل تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع. 

وأضاف أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة، وتم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.

يأتي هذا فى الوقت الذي إنتشرت فيه قيادات الأجهزة التنفيذية بمناطق تجمعات المياة الكبيرة والتي تسببت فى تعطل العشرات من السيارات بداخلها، الأمر الذي تم الدفع فيه بقوات الحماية المدنية للتدخل لإخراج السيارات والمواطنين العالقين فيها.
وصلت لحد السيول.. جولات موسعة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف الأمطار.. صور
وصلت لحد السيول.. جولات موسعة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف الأمطار.. صور
وصلت لحد السيول.. جولات موسعة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف الأمطار.. صور
وصلت لحد السيول.. جولات موسعة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف الأمطار.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة النوة في الإسكندرية

نوة الشمس الصغيرة تواصل ضرب سواحل الإسكندرية..صور

أمطار رعدية وثلوج تضرب الإسكندرية

محافظ الجيزة: الدفع بـ 400 معدة بالشوارع لشفط مياه الأمطار

حصيلة أمطار كفر الشيخ.. انقلاب سيارة نقل.. وإلغاء مباريات القسم الرابع

ترشيحاتنا

شاهد.. الأردن يتحول لأراض منكوبة وفيضانات بسبب العاصفة

أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

رجاء خاص من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري وفيروس كورونا

أخبار الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا.. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

بسبب كورونا.. خسائر فادحة تلحق بـ برشلونة

هل تقبل صلاة الجمعة فى البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور