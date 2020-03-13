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أخبار البلد

دايما إيد واحدة .. رئيس جهاز برج العرب والعاملون ينامون في الشوارع لشفط مياه الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر هانى يونس / المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عدة صور للعاملين ورئيس جهاز برج العرب وهم يتناولون الإفطار بعد المبيت فى الشارع منذ أمس لشفط مياه الأمطار.

وكتب عليها معلقًا :"بيتوا فى الشارع فبيفطروا سوا،دايما إيد واحدة ،رئيس وقيادات جهاز برج العرب يشاركون القائمين على رفع مياه الأمطار طعام الإفطار"

يذكر أن  الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أن هناك أمطارا خفيفة هطلت على عدة محافظات، دون وجود أي تأثير على حركة سير السيارات، وتم نشر الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات وتم إرسال سيارات شفط المياه مع نشر الخدمات لتوعية المواطنين بالتهدئة منعًا لانزلاق السيارات وشكل رجال الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات على مدار الساعة لملاحظة الحالة المرورية.
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