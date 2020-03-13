إزالة تجمعات مياه الأمطار بمطروح.. فيديو

يبذل العاملون بمجالس مدن مطروح الثمانية جهودا كبيرة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والطرق داخل المدن بعد إغراق الأمطار معظم الشوارع.





قال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح انه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع الأمطار تم إ زالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات مجلس المدينة من الكيلو 65 بقرية رأس الحكمة والطريق الدولي حتي مدخل المدينة منذ ليلة أمس وجار العمل حتي الآن لرفع باقي كميات المياه من الطرق السريعة بالاضافة الي ازالة تجمعات المياه في باقي الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب .





وأعلن المعداوى أن معدات وسيارات مجلس المدينة قاموا برفع بعض الأعمدة الإنارة التي سقطت نتيجة الأحوال الجوية السيئة وتم تأمين التيار الكهربائي بفصله عن الاعمدة ورفع بعض الأشجار التي سقطت بالشوارع حفاظًا على أرواح المواطنين.





وأكد أن مجلس المدينة يعمل علي مدار الساعة لإزالة تجمعات مياة الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار .





وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ بمجلس المدينة تعمل في الطرق الداخلية لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمكاينات الشفط وسيارات الكسح ومعدات ولوادر مخصصة لرفع اي شيئ يعيق حركة السير .





وأشار رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل علي طوال 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين علي ارقام 0464933105 / 0464935266







