لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة أدى عقد .. فيديو

طرحت الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أدى عقد"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" أدى عقد وبصمه عليه وماضية .. وأدى سنينى الجايه والماضيه .. وأدى قلبى ومفاتيحة .. مهما هتعمل فيه راضيه .. أنى عجينه بين إيديك .. كيف ماتريد شكلنى .. وهتلاقينى لينه معاك .. ناسيه أسمى وسنى .. وهبقى من عشاق الموت .. لو أنت اللي تقتلنى .. أدى عقد وبصمه عليه وماضية .. وأدى سنينى الجايه والماضيه .. وأدى قلبى ومفاتيحة".





أغنية "أدى عقد" كلمات مصطفى حسن، و ألحان سامح كريم، وتوزيع الموزع الموسيقي أماديو، والفيديو كليب من غخراج عادل جمال.



