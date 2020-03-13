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حوادث

ضبط صاحب شركة يزور المحررات الرسمية للاستيلاء على أراضي المواطنين

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى الإستيلاء على أراضى المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة أمن وحراسة – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط واسع النطاق فى الاستيلاء على الأراضى المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد بموجب مستندات ملكية وأحكام قضائية يقوم بتزويرها ليقوم بترويجها لسماسرة ومحترفى الاستيلاء على الأراضى مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، على أن يقوم عملاؤه بابتزاز ملاك الأرض الفعليين بموجب تلك المحررات المزورة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل عدم الدخول معهم فى نزاعات قضائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (13 نموذجا منسوبا صدورها لبضع الجهات القضائية - 4 توكيل رسمى عام معدة للتزوير - أكلاشيه "مقلد" -  عقد بيع بإسم المتهم لقطعة أرض بمنطقة المقطم ممهور بأختام شعار الدولة - هاتف محمول - جهاز "لاب توب" - طابعة) وبفحص جهازى "اللاب توب" والهاتف المحمول تبين احتواؤهما على العديد من صور المستندات المضبوطة، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها "مزورة تزويرًا كليًا" باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

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