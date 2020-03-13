AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برلنتى عامر بين مليكة في أركب الترند وقشطة في ولاد إمبابة

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:32 م
برلنتى عامر
برلنتى عامر
Advertisements
سعيد فراج
تواصل برلنتى عامر تصوير مشاهدها في فيلم "أركب الترند" بطولة مصطفى أبو سريع ومروة عبد المنعم ونور الكاديكي وطاهر أبو ليلة وقصة وإخراج محمد جمال الحديني حيث يواصل فريق العمل التصوير في استديو نور الشريف.

وعبرت برلنتى عن سعادتها بالتجربة التى تقتحم من خلالها عالم الكوميديا، حيث تجسد دور "مليكة" التى ترتبط بعلاقة عاطفية مع مصطفى أبوسريع ضمن أحداث العمل ولكن سرعان ما تحدث بينهما خلافات بينهما وهو ما يهدد علاقتهما.

كما تستكمل برلنتى عامر تصوير مشاهد البطولة في مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة كل من سمير غانم وفريدة سيف النصر وسعد الصغير ولطفى لبيب وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس، تأليف أيمن بكرى ومن إخراج ممدوح زكي والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

وتجسد برلنتى دور فتاة تدعى " قشطة " تدفعها الظروف للعيش في منزل "إمبابة" التى تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر لمعاونتها وتتعرض لمعاكسات من زوجها لطفى لبيب ولكن مع مرور الأحداث تكتشف كيف سخرت "إمبابة للفتاة "قشطة" في تحقيق غرض ما بعد حيلة اتفقا عليها لتصل لمرادها.

كانت آخر مشاركات برلنتى عامر فى مسلسل "قيد عائلى" شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، كما شاركت في أعمال تلفزيونية منها "هربانة منها" مع ياسمين عبدالعزيز و"الحالة ج" مع حورية فرغلى و"الطوفان" مع ماجد المصري وفتحى عبدالوهاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راندا البحيري أحدث المنضمين لفريق عمل ولاد إمبابة

لطفي لبيب ينضم إلى فريق ولاد إمبابة

لطفي لبيب زوج برلنتي فؤاد في مسلسل ولاد إمبابة

إمبابة فيصل منيب.. سر تسمية فريدة سيف النصر في آخر أعمالها.. فيديو

"أولاد إمبابة".. لأول مرة أبطال المسلسل يروون جوانب من العمل الفني.. فيديو

نور الكاديكي تستعد لتصوير فيلم اركب التريند

ترشيحاتنا

41 ألف إسرائيلي فى العزل.. كورونا يقلب تل أبيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة

الأردن تعلن بشرى سارة عن فيروس كورونا

بعد المياه والكهرباء.. برلماني يكشف موعد قطع الإنترنت والغاز

موضوع الجو ده جه على الطبطاب.. ميدو يعلق على عدم تأجيل المدارس والنشاط الرياضي

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بعد إصابة نشوى مصطفى.. كل ما تود معرفته عن الرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت رضيعها 10 دقائق فعادت لتجده جثة هامدة.. تفاصيل

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي

نصائح مهمة للقيادة أثناء المطر.. صور