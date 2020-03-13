ضحايا الأمطار وسوء الطقس.. مصرع 24 وإصابة 45.. سقوط 31 شجرة و39 عمودا وإغلاق 7 طرق

شهدت القاهرة والمحافظات موجة من الطقس السيئ على مدار يومين أسفرت عن مصرع 24 شخصا واصابة 45 اخرين وسقوط 31 شجرة و39 عمودا وإغلاق 7 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية.





اقرأ أيضا| قنوات الجماعة الإرهابية تروج شائعات عن وفاة سجين





القاهرة

فى منطقة الزرايب بـ ١٥ مايو لقى ٨ أشخاص مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه السيول بسبب شدة مياه الأمطار وتم انتشال جثامينهم

تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا بمصرع ٨ أشخاص غرقا بعد ان جرفتهم مياه السيول داخل منطقة الزرايب التابعة لدائرة القسم .

وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة انتقال رجال المباحث وسيارات الإسعاف وتم انتشال الجثث الــ ٨ من مياه السيول وتم نقلهم الى مشرحه مستشفى حكومى ، وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق .









اسيوط





لقى شخصان مصرعهما فى اسيوط بسبب سوء الأحوال الجوية بالاضافة إلى سقوط عدد كبير من الأعمدة الكهربائية والأشجار وبعض الحوائط





وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت عاصفة ترابية قوية محملة بالاتربة والرمال وانتهت تلك العاصفة ولم يبق لها أثر اليوم.

وأضاف اللواء عصام سعد أن المحافظة اليوم تشهدا أمطارا متوسطة وخفيفة فى أماكن متفرقة ويتم متابعة كافة البلاغات المقدمة من المواطنين والاغاثات.

وتابع محافظ أسيوط، أنه اليوم قام بجولة ميدانية بشوارع المحافظة، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة تعمل على أتم وجه ويتم رفع تجمعات المياة ومتابعة كافة الطرق والخدمات بالمحافظة.





اقرأ أيضا| ضبط عنصريّ إخوان أشاعا أخبارا مغلوطة عن فيروس كورونا





وأضاف اللواء عصام سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المحافظة اليوم تشهدا أمطارا متوسطة وخفيفة فى أماكن متفرقة ويتم متابعة كافة البلاغات المقدمة من المواطنين والاغاثات.





المنوفية





لقي شخص مصرعه بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء بعد ملامسته عمود إنارة تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف يفيد باستقبال مستشفى منوف العام المواطن حسن. أ 60 عاما جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرعه نتيجة ملامسته عامود إنارة أثناء سيره بالشارع مما أدى لمصرعه صعقا بالكهرباء.

اقرأ أيضا| جثث وحرائق وتحويلات مرورية.. ماذا حدث في صباح اليوم الثاني لـ عاصفة التنين.. التفاصيل الكاملة





الجيزة





لقى شخصان مصرعهما صعقا في حادث أعلى الطريق الدائري بالمريوطية تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بمصرع شخصين على الطريق الدائري بالمريوطية، وعلى الفور انتقلت وحدات الاسعاف واوناش المرور الى موقع الحادث.

وتبين أن سيارة الشابين تعطلت بهما أعلى منطقة المريوطية، وحال قيامهما بمحاولة تحريكها، وصلا إلى منطقة تجمع مياه ملامسة لأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلي صعقهما ووفاتهما في الحال.

وكانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق اعلنت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين

الاسماعيلية

لقي أمين شرطة مصرعه نتيجة الصعق بالكهرباء بعد ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء بجوار منزله بمنطقة نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية التي تساقطت عليها الأمطار بشكل كثيف.

وكان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي تلقي إخطارا من العميد محمد خالد مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية نفيشة بتعرض أمين الشرطة م . ر . ا ٤٤ عام يعمل بإدارة الحماية المدنية مقيم بشارع مركز الشرطة لصعق الكهرباء أمام منزله .

علي الفور انتقل الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية والنقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي وكلاء المباحث إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ بتعرض المذكور سلفا للصعق بالكهرباء المكشوفة بعد تفاعلها مع الأمطار وسقط على اثر ذلك جثة هامدة ، ولا توجد اي شبهة جنائية في الوفاة.

سوهاج

لقى شخصان مصرعهما في حريق وحادث سير، وأصيبت طفلة بغيبوبة إثر سقوط حائط عليها في ٣ حوادث متفرقة بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بورود ٣ بلاغات بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء البلاغ الأول بدائرة مركز جرجا حيث نشب حريق بمنزل فوزى نابولى بقرية بندار الغربية، ونتج عن الحريق وفاة نجله شنودة، 26 عاما عقب إصابته بحروق متفرقة بالجسم.

وشهدت قرية مشطا دائرة مركز طما شمال سوهاج، حادثا علي الطريق الزراعى إثر إصطدام سيارة ملاكي بعماد جرجس عبدالشهيد 19 عاما مما نتج عنه وفاته، بسبب انعدام الرؤية.

وشهدت قرية إدفا دائرة مركز سوهاج، اصابة أروى أدهم هلال 4 سنوات تقيم بناحية نجع الشريفآت، بغيبوبة إثر سقوط أحد حائط عليها بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

تم نقل الجثتين والمصابة للمستشفيات القريبة وأخطرت النيابة العامة.

بنى سويف

لقي طفلان مصرعهما اليوم الجمعة صعقا بالكهرباء عقب انهيار منزلهما بمنطقة البشري وبمركز ببا وقالت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن جهود الاجهزة التنفيذية المعنية تتواصل بإشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهد شارع الديري بمدينة بني سويف انهيار أحد المنازل القديمة مكون من دورين غير آهل بالسكان دون حدوث خسائر في الأرواح.

الدقهلية





لقي شخص مصرعه بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعه صعقا بالكهرباء .





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغ إلي مركز شرطة ميت غمر يفيد بمصرع شاب صعقا بالكهرباء في قرية ميت يعيش.





وانتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع مينا عادل ميخائيل حاصل علي دبلوم صنايع عامل بشركة فى العاشر من رمضان ومقيم بقرية ميت يعيش.

وتبين وفاته نتيجة ماس كهربائى عقب استناده على بوابة حديدية لبيت مهجور ومغلق و صاحبه متوفى يدعى أمين عزيز حنا وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة وهو ما تسبب في حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات.

غلق 7 طرق





أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طرق بسبب سوء الاحوال الجوية الضبعة - مطروح بالكيلو ١٧٥ والطريق الدائري الرئيسي بالاتجاهين بمنطقة أبراج سما بسبب تجمعات المياه و طريق البحر الأحمر اتجاه راس غارب اتجاه الشيخ فضل بالمنيا و طريق رأس سدر - الطور و طريق الواحات البحرية في اتجاه الفرافرة و طريق الجيش الشرقي "الكريمات" بالاتجاهين و طريق العين السخنة بالاتجاهين

وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.