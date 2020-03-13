حقيقة اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لـ ختام العام الدراسي في السعودية

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت باعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي في السعودية.









وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع الأنباء التى تصدرت واجهة الترند في المملكة.





فيما نفت وزارة التعليم في المملكة ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.









وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".









وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.









وحسب مصدر سعودي أكد لصدى البلد في تصريح مقتضب، أن الوزارة لم تتخذ قرارا حتى الأن بتقديم فترة الامتحانات أو اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لإتمام الدراسة؛ موضحا أن الوزارة عازمة وماضية في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب.



