عيد ميلاد على ضوء الشموع.. رانيا الملاح تحتفل بمولدها..صور

شرت الفنانة السورية رانيا الملاح، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وظهرت "رانيا" ترتدي فستان با باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا بطريقة أنيقة ولافتة يتناسب مع جمال إطلالتها، واعتمدت فى الماكياج على لون الكشمير الذى أبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه.





وعلقت قائلة " عيد ميلاد على ضوء الشموع "





يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة رانيا ملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".







