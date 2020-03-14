بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم السبت أن الصين مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة لـ إيران لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.





وفي رسالة تعاطف بعث بها مؤخرا إلى الرئيس الإيراني أفاد الرئيس شي بأن الصين تقف على أهبة الاستعداد لتكثيف التعاون مع إيران لاحتواء وباء فيروس كورونا الجديد.





وطالبت السلطات فى إيران الجيش بالتدخل الفوري وإخلاء الشوارع خلال 24 ساعة.





وتتجه قوات الأمن الإيرانية لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة.





وسجلت إيران 514 وفاة بفيروس كورونا فيما تجاوز حالات الإصابة المؤكدة لـ 11 ألف حالة.