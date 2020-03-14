AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء توضح عاقبة من يفتي الناس بغير علم

السبت 14/مارس/2020 - 10:08 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
Advertisements
يارا زكريا

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عن عاقبة من يفتي الناس بغير علم.


وقالت دار الإفتاء إن بعض الناس يظن أنه يستطيع أن يستقل بفهم كتاب الله، وسنة نبيه المصطفى- صلى الله عليه وسلم- دون أن يكون مرتكزًا على أسس من العلم والثقافة، وسعة الأفق.


واستشهدت الإفتاء بقوله - تعالى-: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾، [سورة الكهف: الآية 104].


ونبهت دار الإفتاء في بيانها عاقبة من يفتي الناس بغير علم أنه يَضل ويُضل.

دار الإفتاء تنصح بعدم الحكم على الناس وتستشهد بهذه الآية

وفي سياق متصل، بينت دار الإفتاء المصرية، معنى قوله – تعالى-: « وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر»، ( سورة يوسف: الآية 25).

ونوهت « الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى أن المعنى المراد من الآية الكريمة: مبادرة  كلٌّ منهما إلى الباب ليسبق صاحبه؛ فإن سبق سيدنا يوسف فتح الباب وخرج، وإن سبقتِ المرأةُ أمسكتِ الباب لئلا يخرج.

وأردفت دار الإفتاء: فالفعل واحد والغرض مختلف، فدعِ الحكم على الناس واتركهم لربهم.

دار الإفتاء تنصح بالإكثار من الأعمال الصالحة في شهر رجب

وبينت دار الإفتاء، أن السنَة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قُطَّافها، جدير بمَن سوَّد صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر.

وأفادت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» [التوبة: 36].

وتابعت: وعيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان.

وواصلت: من تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صيام شهر رجب.. المفتي يجيب.. فيديو

أفضل أيام الصيام في شهر رجب.. المفتي يكشف عنها.. فيديو

العجب في شهر رجب.. دعاؤه وفضاؤله

فضل العمل الصالح في شهر رجب.. الإفتاء: تنصح بـ 5 عبادات

فضل الصيام في شهر رجب.. فيديو

دار الإفتاء تنصح بعدم الحكم على الناس وتستشهد بهذه الآية

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: عفت نصار أكتر لاعب بيكرهني في الزمالك.. فيديو

تيليجراف: ليفربول سيتوج بطلًا للبريميرليج حال إلغاء الموسم بسبب كورونا

موت 1.7 مليون بـ كورونا.. أمريكا تنتظر كارثة بعد تفشي الفيروس القاتل

عمر اتسرق مننا.. تعرف على آخر ما كتبه الشاعر الراحل سامح العجمي

عمرو أديب يكشف تفاصيل خطوبة ياسمين صبرى و أحمد أبو هشيمة

أخبار الفن.. كواليس خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. وزينة مع سيد رجب: باركولي

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد