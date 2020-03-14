الإفتاء توضح عاقبة من يفتي الناس بغير علم

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عن عاقبة من يفتي الناس بغير علم.





وقالت دار الإفتاء إن بعض الناس يظن أنه يستطيع أن يستقل بفهم كتاب الله، وسنة نبيه المصطفى- صلى الله عليه وسلم- دون أن يكون مرتكزًا على أسس من العلم والثقافة، وسعة الأفق.





واستشهدت الإفتاء بقوله - تعالى-: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾، [سورة الكهف: الآية 104].





ونبهت دار الإفتاء في بيانها عاقبة من يفتي الناس بغير علم أنه يَضل ويُضل.

دار الإفتاء تنصح بعدم الحكم على الناس وتستشهد بهذه الآية

وفي سياق متصل، بينت دار الإفتاء المصرية، معنى قوله – تعالى-: « وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر»، ( سورة يوسف: الآية 25).

ونوهت « الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى أن المعنى المراد من الآية الكريمة: مبادرة كلٌّ منهما إلى الباب ليسبق صاحبه؛ فإن سبق سيدنا يوسف فتح الباب وخرج، وإن سبقتِ المرأةُ أمسكتِ الباب لئلا يخرج.

وأردفت دار الإفتاء: فالفعل واحد والغرض مختلف، فدعِ الحكم على الناس واتركهم لربهم.

دار الإفتاء تنصح بالإكثار من الأعمال الصالحة في شهر رجب

وبينت دار الإفتاء، أن السنَة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قُطَّافها، جدير بمَن سوَّد صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر.

وأفادت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» [التوبة: 36].

وتابعت: وعيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان.

وواصلت: من تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.



