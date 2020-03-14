التفاصيل الكاملة لإصابة سائحين بفيروس كورونا بالأقصر

أكد مصدر مطلع عن وصول حالتين جديدتين مصابتين بـ فيروس كورونا إلى محافظة الأقصر وتم تحويلها لمستشفى الحجر الصحي بجنوب الأقصر.

وقال المصدر إن الحالتين المصابتان بـ كورونا كانا على متن باخرتين سياحيتين أحدهما على الباخرة "المحروسة" والآخر على الباخرة "لابوهيم" والسائحان يدعيان سينثيا ان بير 76 عاما ، بهادوج جاي 79 عاما، وفور الاشتباه فى إصابتهما تم عزلهما بالباخرة وإبلاغ الصحة وتم رسو الباخرتين بمرسي خاصة بمنطقة البغدادي .

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وأضاف المصدر أنه بعد سحب عينات منهم وجاءت النتائج إيجابية لفيروس " كورونا " تم استدعاء الاسعاف المخصص لحالات كورونا وتم تحويلها الى مستشفى إسنا الجديدة للحجر الصحي.

وأشار المصدر أنه عند وصول الحالتين الى مستشفى إسنا للحجر الصحي تم التعامل مع الحالتين من قبل أطباء الوقائي وأطباء متخصصين ويتم علاجهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم وتم إبلاغ سفارتهم بوضعهم الصحي مشيرا بأن المستشفى بها افضل الاجهزة الموجودة بالمحافظة وأفضل طقم أطباء متخصصين فى التعامل مع الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 الي 32 حالة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبي.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.