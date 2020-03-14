اليوم.. انطلاق فاعليات أسبوع الموضة الكازاخستاني

تنطلق اليوم فى دبى فعاليات أسبوع الموضة الكازاخستانى الذى يعقد لأول مرة خارج دولة كازاخستان تحت رعاية الشيخة جواهر أل خليفة.





وقالت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى أن أسبوع الموضة الكازاخستانى بمشاركة 5 مصممين من كازاخستان و15 عارضة من كازاخستان وأوزباكستان وستقوم الشيخة جواهر أل خليفة بقص شريط الافتتاح إيذانا بانطلاق الفعاليات فى حضور سفير كازاخستان بالامارات.





وأضافت أنها ستفتتح الأسبوع بـمجموعة ستقدمها العارضات الكازاخيات والأوزباكيات مشيرة إلى أنها هى المصممة العربية الوحيدة المشاركة فى الأسبوع .



