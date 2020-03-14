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مرأة

اليوم.. انطلاق فاعليات أسبوع الموضة الكازاخستاني

السبت 14/مارس/2020 - 03:08 م
اسبوع الموضة الكازاخستاني
اسبوع الموضة الكازاخستاني
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اسماء محمد
تنطلق اليوم فى دبى فعاليات أسبوع الموضة الكازاخستانى الذى يعقد لأول مرة خارج دولة كازاخستان تحت رعاية الشيخة جواهر أل خليفة. 

وقالت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى أن أسبوع الموضة الكازاخستانى بمشاركة 5 مصممين من كازاخستان و15 عارضة من كازاخستان وأوزباكستان وستقوم الشيخة جواهر أل خليفة بقص شريط الافتتاح إيذانا بانطلاق الفعاليات فى حضور سفير كازاخستان بالامارات. 

وأضافت أنها ستفتتح الأسبوع بـمجموعة ستقدمها العارضات الكازاخيات والأوزباكيات مشيرة إلى أنها هى المصممة العربية الوحيدة المشاركة فى الأسبوع . 

وأكدت أن منظم أسبوع الموضة هو الكازاخي برلين الذي أتم كل الأعمال الخاصة بالاسبوع ليخرج فى أبهى صورة خاصة وأنه يقام لأول مرة خارج كازاخستان.
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