اعرف الحقيقة.. دراسة جديدة تكشف عمر فيروس كورونا في الهواء والأسطح

كشفت بعض الدراسات أن " فيروس كورونا " بإمكانه أن يظل فى الهواء حتى 3 ساعات، كم يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة 3 أيام.





ولفتت الدراسات الى ما نشر على موقع "medRxiv" العلمي، الذى يكشف عن بعض الحقائق حول المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.





وكما ذكر فإن فيروس كورونا يعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام"، كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".





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وكشف دراسة أخرى، بإنه "إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام"، كما يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على الأسطح فقط، ولمدة تقترب من 48 ساعة".



