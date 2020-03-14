شاهد.. محمد عبد الرحمن يهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

هنّأ الفنان محمد عبدالرحمن الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاده ونشر صورة له معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب محمد عبد الرحمن "كل سنة وأنت طيب يا حبيب أخوك وعقبال مليون سنه وبأمر الله المسلسل يكسر الدنيا 😘😘😘 ".





ورد عليه مصطفى خاطر قائلا "حبيبي يا عبوده ربنا يخليك وميحرمنيش منك يا حبيب اخوك".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





كل سنة وهو طيب - ربنا يخليكو لبعض يارب❤️❤️❤️😍😍 - ربنا يخليكو لبعض يارب❤️❤️❤️😍😍





يشار إلى أن الفنان مصطفى خاطر احتفل بزفافه على زوجته روان هلال، في حفل كبير أقيم في أغسطس 2017، بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.





ويقوم النجم مصطفى خاطر بتصوير فيلمه "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.



