رئيس الوزراء: قرار تعليق الدراسة لمواجهة كورونا وتجنب مخاطر اختلاط الطلاب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق المدارس ينطبق على اي منشأة لها نشاط تعليمي، مؤكدا أن قرار التعليق يشمل الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية للوقاية من انتقال فيروس كورونا.









وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء، أن الحكومة تعاملت مع فيروس كورونا بكل وضوح وشفافية، مشيرا إلى أن الحالات التي ظهرت فى المدارس 4 فقط.









وأوضح ، أن مصر اتخذت قرار تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا تجنبا للمخاطر الناجمة عن اختلاط الطلبة والتلاميذ، مؤكدا أن منع الاختلاط سيحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا.









وأشار إلى أن فترة تعليق الدراسة سيتم خلالها تعقيم وتطهير الجامعات والمدارس، موضحا أن النظافة وغسل اليدين باستمرار يقلل من فرص الإصابة بالفيروس.





وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة لديها خطة لمواجهة فيروس كورونا مبنية على أسس علمية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات يومية مع الوزارات المعنية لمتابعة الإجراءات لمنع تفشي الوباء.