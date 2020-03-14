رئيس الوزراء: تعاملنا مع فيروس كورونا بكل شفافية.. ونطالب المواطنين بالوعي الكامل.. فيديو

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالوعي الكامل والحد من التواجد في التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد « مصطفى مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء، أن الحكومة تعاملت مع فيروس كورونا بكل وضوح وشفافية، مشيرا إلى أن الحالة التي ظهرت بالمدارس 3 او 4 حالات.





وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن قرار تعليق المدارس ينطبق أيضا على اي منشأة لها نشاط تعليمي، مؤكدا أن قرار التعليق يشمل الأماكن التي يمارس فيها الأنشطة الرياضية للوقاية من انتقال الفيروس .





وأشار « مصطفى مدبولي» إلى أن منع الاختلاط سيحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، منوها إلى أن مصر اتخذت قرار تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا تجنبا للمخاطر الناجمة عن اختلاط الطلبة والتلاميذ.





ولفت « مصطفى مدبولي» إلى أن فترة التعليق الدراسة سيتم خلالها تعقيم وتطهير الجامعات والمدارس، موضحا أن النظافة وغسل اليدين بأستمرار يقلل من فرص الإصابة بالفيروس.





وشدد « مصطفى مدبولي» على أن الحكومة لديها خطة لمواجهة فيروس كورونا مبنية على أسس علمية، لافتا إلى أن اجتماعات يومية مع الوزارات المعنية لمتابعة الإجراءات لمنع تفشي الوباء.