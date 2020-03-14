اتحاد الكرة: حقيبة طبية لكل لاعب في مختلف الدوريات المحلية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة تجهز لها اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان للاعبين فى مختلف المسابقات المحلية إضافة إلى بقية عناصر المنظومة الرياضية.





قال المصدر ذاته إن اللجنة الطبية في اتحاد الكرة سوف تمنح حقيبة طبية لكل لاعب فى مختلف الدوريات المحلية إلى جانب بقية عناصر المنظومة الرياضية من مدربين وأجهزة معاونة لاستخدامها فى حالة الضرورة والوقاية من فيروس كورونا.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اصدرت بيانا حول مصير الدورى الممتاز.





جاء البيان على النحو التالى..





بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.