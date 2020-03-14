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أخبار البلد

الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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سعيد العربي
يستعد أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي للتحرك نحو واشنطن تمهيدًا للوقفة أمام البيت الأبيض لدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة  عقب تعثر المفاوضات إثر تغيب الجانب الإثيوبي عن الجولة الأخيرة من مفاوضات وزارة الخزانة الأمريكية وبرعاية الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.

وتسببت مهارة المفاوض المصري خلال مباحثات مسار واشنطن حول سد النهضة  في حالة عصبية لدى المسؤولين الإثيوبيين، وهو ما نتج عنه تصريحات معادية لمصر وشعبها من قبل هؤلاء وإنكار لحقوقها التاريخية في مياه النيل. 

وفقدت إثيوبيا القدرة على المناورة عقب بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول سد النهضة والذي أكد على عدم ملء خزان السد قبل التوقيع على الاتفاقية، الأمر الذي أظهر الصلف والغرور الإثيوبي جليًا والكره والحقد لكل ما هو مصري أو يتعلق بــ مصر.

وعقب توقيع مصر على مسودة الاتفاق حول سد النهضة برعاية أمريكية أصبح لسان حال المفاوض المصري إنه لا مجال لمفاوضات جديدة قبل توقيع الجانب الإثيوبي ولا لأي تعديلات للمسودة الأمريكية للاتفاقية الثلاثية.

الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور
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