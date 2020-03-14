الجالية المصرية بـ نيويورك تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.. صور

يستعد أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي للتحرك نحو واشنطن تمهيدًا للوقفة أمام البيت الأبيض لدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة عقب تعثر المفاوضات إثر تغيب الجانب الإثيوبي عن الجولة الأخيرة من مفاوضات وزارة الخزانة الأمريكية وبرعاية الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.



