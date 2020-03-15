بعد إيطاليا.. حجر صحي شامل في فرنسا وإسبانيا لمواجهة كورونا

أعلنت فرنسا وإسبانيا عن تدابير الحجر الصحي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على غرار قرار حكومة إيطاليا.





وبحسب "بي بي سي"، قررت فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 63.5 مليون نسمة، إغلاق جميع الأماكن غير الضرورية التي يستخدمها الجمهور.





كما قررت إسبانيا ذات الـ46.7 مليون نسمة تطبيق إجراءات الحجر الصحي على تحركات المواطنين.





وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء، حالة الطوارئ القصوى وفرض حجر صحى شامل فى أنحاء البلاد، بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم، إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.





يشار إلى أن إسبانيا هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 191 شخصا، من بين 6046 مصاب.





وكانت إيطاليا التي سجلت أكثر من 1440 حالة وفاة قررت تطبيق إجراءات العزل الصحي على البلاد بأكملها يوم الإثنين الماضي.



