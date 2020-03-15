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فن

سلطان القلب.. إبرام سمير يهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

الأحد 15/مارس/2020 - 03:34 ص
ابرام ومصطفى خاطر
ابرام ومصطفى خاطر
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محمد بدران
حرص ابرام سمير أحد أعضاء فريق مسرح مصر على تهنئة مصطفى خاطر بعيد ميلاده، ونشر صورة له معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلقت ابرام سمير على الصورة قائلًا: " سلطان القلب كل سنة وانت طيب ياسلطان القلب".


يذكر أن مصطفى خاطر يصور حاليا فيلم "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

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